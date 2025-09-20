Cadavere nel garage a Loreto fermato un 37enne di Erba | la vittima è Alex Ettore Sorrentino

Le indagini scattate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di Castelfidardo, hanno portato al fermo di un uomo. I carabinieri del nucleo investigativo di Ancona, insieme ai militari di Osimo e Loreto, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

