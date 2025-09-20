Cadavere in un garage la pista dell’omicidio | una coppia sotto torchio
Loreto (Ancona), 20 settembre 2025 – “ Carabinieri aiuto, c’è un cadavere nel nostro garage ”. La chiamata al 112 è suonata proprio così ieri nella tarda mattinata. C’era una persona riversa nel sangue nel loro box auto. La coppia di conviventi, Anna e Matteo, ha chiamato subito aiuto. I carabinieri sono arrivati in via Altotting, alla periferia di Loreto, nel quartiere di Villa Costantina, constatando la presenza di un uomo, a pancia in giù, immerso nel sangue. La scena era raccapricciante. Si tratta di un 4 5enne, Alex Ettore Sorrentino, di Castelfidardo, di cui due giorni prima era stata denunciata la scomparsa da parte della fidanzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
