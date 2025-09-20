Cachet d’urso smentito da carlucci il mistero svelato
le dichiarazioni di milly carlucci sul cachet di barbara d’urso a ballando con le stelle. In seguito alle numerose speculazioni riguardanti il compenso percepito da Barbara D’Urso per la partecipazione a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione. La conduttrice del talent show di Rai 1 ha smentito categoricamente le voci che circolavano sui social e sui media, offrendo un quadro più realistico delle modalità di retribuzione all’interno della rete pubblica. le cifre circolate e la realtà dei compensi in rai. Secondo alcuni rumors, il cachet della D’Urso si aggirerebbe tra i 70. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cachet - urso
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET
Riflettori puntati su Barbara D’Urso. Da quando è stata annunciata la sua presenza a Ballando con le stelle sono circolate indiscrezioni sul suo ricco cachet Ma quanto c’è di vero? La versione di Milly Carlucci: Vai su Facebook
MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET #MillyCarlucci #BarbaradUrso #BallandoconleStelle #Rai1 #Rai #Mediaset - X Vai su X
Barbara D’Urso, cachet da urlo a Ballando con le stelle 2025?/ Milly Carlucci: “Smentisco, il nostro budget…” - Milly Carlucci smentisce le indiscrezioni sul cachet della concorrente: la verità ... Secondo ilsussidiario.net
Barbara d’Urso, Milly Carlucci nega il cachet stellare: “Non facciamo eccezioni” - Tra smentite sui compensi e ricordi di vecchie liti, Milly Carlucci accoglie Barbara D’Urso a Ballando con il sogno di danzare con La Rocca ... Segnala dilei.it