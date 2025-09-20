Caccia russi sconfinano in Estonia F-35 italiani li respingono

Per dodici minuti i cieli sopra il Golfo di Finlandia hanno vissuto un nuovo duello: tre caccia russi hanno varcato il confine estone e gli F-35 italiani, in prontezza Nato, li hanno ricondotti all’esterno. Un lampo d’alta tensione che, ancora una volta, ricorda quanto sia fragile la serenità del fianco orientale europeo. Allarme sulle coste . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

