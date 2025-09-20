Caccia russi sconfinano in Estonia F-35 italiani li respingono
Per dodici minuti i cieli sopra il Golfo di Finlandia hanno vissuto un nuovo duello: tre caccia russi hanno varcato il confine estone e gli F-35 italiani, in prontezza Nato, li hanno ricondotti all’esterno. Un lampo d’alta tensione che, ancora una volta, ricorda quanto sia fragile la serenità del fianco orientale europeo. Allarme sulle coste . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: caccia - russi
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo
Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia
20 Settembre: verso il taglio dell'Irpef, conti italiani promossi, caccia russi in Estonia #Tp24 #Notizie #Sicilia Vai su Facebook
Guerra in Ucraina, le news del 20 settembre | Caccia russi su Estonia e Polonia - X Vai su X
Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti, intercettati da F35 italiani, Mosca nega: “Nessuno sconfinamento”; Tre Mig russi nello spazio aereo dell’Estonia, Nato in allarme; Jet russi sconfinano nei cieli dell’Estonia: “Audacia senza precedenti”.
Jet russi sconfinano in Estonia: Nato reagisce, Russia nega. Nuove sanzioni Ue contro Mosca - 31 nello spazio aereo dell’Estonia ha riacceso le tensioni sul Baltico. Si legge su pupia.tv
Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti, intercettati da F35 italiani, Mosca nega: “Nessuno sconfinamento” - I jet russi avrebbero spento i transponder facendo scattare l’allarme, scortati dai caccia dell ... Lo riporta fanpage.it