Byd da record la Yangwang U9 Xtreme vola a 496.22 km h
Record storico sull’Atp Automotive Testing di Papenburg in Germania. La Yangwang U9 Xtreme di BYD ha raggiunto i 496,22 kmh, diventando l’auto di serie più veloce al mondo. Il pilota tedesco Marc Basseng ha spinto al limite la sportiva biposto cinese, superando i 472,41 kmh del precedente record. “È fantastico che l’auto di serie più veloce al mondo sia ora elettrica. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi”, ha commentato Stella Li, vicepresidente Esecutivo di BYD, presente anche lei all’evento. “Abbiamo visto l’opportunità che avevamo, e tutti insieme abbiamo visto la possibilità di raggiungere più di 490 kmh. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Byd Yangwang U9 da record: è l'auto elettrica più veloce al mondo
Byd da record, la Yangwang U9 Xtreme vola a 496.22 km/h: i festeggiamenti
