Buttateli o restituiteli I tortellini più famosi ritirati dai supermercati italiani | motivo rischioso

Un gesto semplice, una cena veloce che si trasforma in un caso nazionale: c’è un prodotto amatissimo sulle tavole italiane che da qualche giorno sta facendo parlare tutti. Un avviso improvviso, una corsa tra scaffali e social: cosa sta accadendo davvero? Dietro a questa vicenda si nasconde un dettaglio che nessuno si sarebbe aspettato di trovare tra i banchi dei supermercati. I protagonisti? I tortellini, quelli veri, che portano con sé il profumo di tradizione e famiglia, e che ora sono finiti al centro di un richiamo che ha spiazzato molti. Si tratta dei tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano a marchio Fini Antica Bottega Modena 1912, in confezioni da 250 grammi, prodotti dal Gruppo Fini Spa nello stabilimento di Ravarino, in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it