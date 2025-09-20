Bus di linea senza assicurazione o che saltano le corse la madre di uno studente | Paghiamo 472 euro per nulla
Il bus di linea risultato senza assicurazione e sequestrato dalla Polizia Locale a Ospitaletto (BS) ha acceso il dibattito sulla qualità dei servizi di trasporto offerti nella provincia Lombarda. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze di due mamme che si affidano al trasporto pubblico per il tragitto scuola-casa dei figli e ha parlato con Dario Balotta, portavoce di Europa Verde Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: linea - assicurazione
UNIPOL IN PRIMA LINEA CONTRO I RISCHI CLIMATICI I cambiamenti climatici rappresentano una sfida sempre più rilevante per il settore assicurativo. Unipol Assicurazioni è impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per aiutare privati e aziende Vai su Facebook
? Il bus è senza assicurazione: fermato dalla polizia, tutti a piedi i passeggeri; Bus di linea senza assicurazione o che saltano le corse, la madre di uno studente: Paghiamo 472 euro per nulla; Bus di linea non assicurato, mezzo sequestrato e passeggeri a piedi.
Autobs di Arriva senza assicurazione: passeggeri giù, mezzo sequestrato - Il portale di lettura delle targhe dei veicoli ha rilevato che il pullman fosse senza copertura. Si legge su quibrescia.it
Arriva precisa: «Il nostro bus sempre assicurato» - Dopo il caso del mezzo posto sotto fermo amministrativo giovedì a Ospitaletto, la società che gestisce il servizio ha accertato come si sia trattato solo di un difetto di aggiornamento dei sistemi ... Segnala giornaledibrescia.it