"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi": la notizia della fine della storia d’amore tra la diva italiana residente da tempo in Francia e il cineasta statunitense è arrivata ieri, con un inaspettato comunicato congiunto all’agenzia francese Afp in cui Burton, 67 anni e Bellucci, prossima ai 60 anni (li compie il 30 settembre) hanno divulgato la decisione di separarsi. Una relazione durata tre anni, dall’incontro fatale al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, all’annuncio ufficiale del fidanzamento nel febbraio 2023 alla collaborazione in Beetlejuice Beetlejuice del 2024, fino a ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Burton e Bellucci ai titoli di coda: "Rispetto e affetto". Ma è finita

