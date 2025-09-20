Burgio investe sul futuro | pioggia di euro per nuove attività e residenze contro lo spopolamento
Contrastare lo spopolamento e rilanciare l’economia locale. Sono questi gli obiettivi al centro dei due bandi pubblicati dal Comune di Burgio nell’ambito del Fondo Comuni Marginali, che mettono a disposizione risorse per interventi concreti a sostegno del territorio.Le misure si concentrano su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: burgio - investe
Burgio investe sul futuro: pioggia di euro per nuove attività e residenze contro lo spopolamento.
Burgio investe sul futuro: fondi per nuove attività e residenze contro lo spopolamento - Sono questi gli obiettivi al centro dei due bandi pubblicati dal Comune di Burgio nell’ambito del Fondo Comuni Marginali. Lo riporta grandangoloagrigento.it