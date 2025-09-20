buona la prima per il battesimo del circolo matteotti di bergamo

Proprio nei giorni scorsi, l’ex ministro della cultura Dario Franceschini, intervistato da Repubblica, sosteneva che con il riformismo e i candidati moderati, ormai, non si possano più vincere le elezioni. Che questo sia vero è tutto da discutere, visto che la polarizzazione della politica, in tanti Paesi del mondo, ha ridotto sensibilmente il numero di persone che esercitano il proprio diritto di voto, indebolendo ulteriormente le fragili democrazie occidentali. Fatto che sta che i cosiddetti “riformisti”, oggi, non hanno più una casa riconoscibile. Sono ormai sparsi in partiti diversi – da Forza Italia al Partito Democratico, passando da +Europa, ad Azione e ItaliaViva – e sono alla ricerca di una via in grado di rilanciarne l’agenda politica, in un mondo in cui le forze populiste o illiberali si incartano sempre più tra conflitti armati, commerciali, ideologici, che minano le fondamenta della moderna democrazia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

