Bulle minorenni di 13 e 15 anni picchiano e minacciano la barista | aveva negato loro l' uso delle slot machine

PADOVA - Minacciata, insultata, brutalmente picchiata: questo è ciò che un gruppo di quattro bulle ha fatto patire a una donna di nazionalità cinese che, in quanto titolare di.

