Bufera su X Factor i social sollevano sospetti sulla versione napoletana di La cura per me | Cantava stonata l’hanno post-prodotta – Il video

La sua versione di La cura per me di Giorgia, in napoletano e spagnolo, non ha convinto tutti i giudici di X Factor. Durante le audizioni del celebre talent, il «no» di Paola Iezzi ha spezzato il sogno di Vicky Della Peruta di incassare un percorso perfetto. L’esibizione della giovane aspirante artista è finita immediatamente sotto lo scrutinio degli esperti musicali e dei social media. La presunta stonatura e la post-produzione. A sollevare più di un sopracciglio è stato l’account TikTok “ Hype Real Music ”, secondo cui la versione trasmessa dal programma sarebbe stata modificata e « post-prodotta » per correggere lievi (e non lievi) errori di canto. 🔗 Leggi su Open.online