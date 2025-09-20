Bucine infortunio sul lavoro | 73enne portato a Careggi con l’elisoccorso

Momenti di apprensione questa mattina a Bucine per un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un uomo di 73 anni. L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per soccorrere l’anziano. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Montalto e le forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi di Firenze. Dell’accaduto è stato informato anche il servizio PISLL, competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lortica.it

