Bruxelles, 20 settembre 2025 - Voli cancellati e ritardi, un attacco informatico sta mettendo in ginocchio l'aeroporto di Bruxelles, fanno sapere i media locali. Il bilancio provvisorio dei problemi indica nove voli cancellati, e circa quindici in ritardo di un'ora o più. Stesso problema per quello londinese di Heathrow e a Berlino. Infatti a subire l'attacco hacker è stato un fornitore di servizi esterno, Collins Aerospace, responsabile dei sistemi di check-in e imbarco di vari aeroporti, fa sapere l'ufficio stampa dello scalo belga. Quindi gli orari dei voli sono stati stravolti perché le procedure di check-in e imbarco devono essere eseguite manualmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles, Londra e Berlino, voli cancellati e ritardi per un attacco hacker

