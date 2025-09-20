Brutto Forlì contro Rimini | una sola sufficienza tutti gli altri sono da bocciatura
Nella quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi il Rimini trova il suo primo successo stagionale e batte per 1 a 0 il Forlì grazie alla rete di Longobardi al 27°. Galletti alla seconda sconfitta consecutiva ma che già martedì avranno l'occasione di riscatto nel turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: brutto - forl
SCHIANTO NELLA NOTTE - Un altro brutto incidente stradale nel Forlivese a circa 24 ore da quello avvenuto a Grisignano Vai su Facebook
Calcio serie C girone B, il Rimini fa suo il derby contro un opaco Forlì (1-0) - Prima vittoria in campionato del Rimini che supera nel derby del Romeo Neri un brutto Forlì (1- Segnala corriereromagna.it