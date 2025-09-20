Bruce Willis è sereno | il tenero abbraccio con le figlie

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle immagini comparse sui social, l'attore è cinto in un tenero abbraccio da Scout e Tallulah, le figlie avute con Demi Moore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bruce willis 232 sereno il tenero abbraccio con le figlie

© Gazzetta.it - Bruce Willis è sereno: il tenero abbraccio con le figlie

In questa notizia si parla di: bruce - willis

