Bruce Willis è sereno | il tenero abbraccio con le figlie
Nelle immagini comparse sui social, l'attore è cinto in un tenero abbraccio da Scout e Tallulah, le figlie avute con Demi Moore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bruce - willis
Bruce willis: il suo ultimo film è numero uno su prime video
Demi Moore, il cognome "rubato" all'ex marito, i tre figli con Bruce Willis e il tradimento di Ashton Kutcher: 5 curiosità
Bruce Willis in difficoltà: scopri le sue attuali condizioni di salute
Durante un'intervista tv, Emma Heming si è ritrovata a spiegare la decisione più difficile della sua esperienza da "caregiver": far vivere il marito Bruce Willis, oggi 70enne, in una casa separata, seguito da un team di professionisti. Una scelta maturata soprattutt Vai su Facebook
Bruce Willis, il dramma della moglie Emma: «Pensavo non mi amasse più. Ora non siamo più solo marito e moglie» - X Vai su X
Emma Heming Willis Says Moving Bruce Willis to His Own 'Serene' Home Has 'Opened Up His World' (Exclusive) - Emma Heming Willis has faced countless challenges and tough decisions while navigating Bruce Willis’ dementia journey over the last few years. Secondo sg.news.yahoo.com
Emma Heming Willis Says Moving Bruce Willis to His Own 'Serene' Home Has 'Opened Up His World' (Exclusive) - clock care "It was the hardest thing," Emma, 49, tells PEOPLE in this week's print cover ... Come scrive aol.com