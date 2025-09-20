Brividi per l’omicidio di Antonietta Rocco | svolta shock nelle indagini
Importanti novità emergono nell’inchiesta relativa all’omicidio di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, a Latina. Il caso, che ha suscitato profondo sconcerto nella comunità locale, ha portato al fermo di una donna nell’ambito delle indagini. Cosa è emerso. Il ritrovamento del corpo e gli interventi delle autorità. La tragica scoperta è avvenuta nella mattina di venerdì 19 settembre 2025, quando la nuova badante, di origine straniera, ha dato l’allarme dopo aver trovato Antonietta Rocco senza vita sul proprio letto, immersa in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: brividi - omicidio
“L’ha uccisa così: non è umano”. Dettagli choc sull’omicidio di Tina, la scoperta da brividi
Tina Sgarbini, l’ex e la confessione che mette i brividi: omicidio premeditato
Omicidio Charlie Kirk: Parole da brividi di moglie sui social
"L'ha uccisa così: non è umano". Dettagli choc sull'omicidio di Tina, la scoperta da brividi Vai su Facebook
Questa cosa fa venire i brividi: l’on #Piccolotti ha usato le parole di Mattarella per dire che #CharlieKirk, in fondo… #18settembre - X Vai su X
È stata lei Brividi per l’omicidio di Antonietta Rocco | la svolta shock nelle indagini.
Rocco Schiavone 6 anticipazioni, “Farà venire i brividi”: parla Marco Giallini/ Vicequestore in difficoltà - Rocco Schiavone 6 anticipazioni, Marco Giallini si sbilancia: "Un episodio farà venire i brividi" E poi aggiunge che porterà avanti la sua vendetta Rocco Schiavone 6 anticipazioni, Marco Giallini ... Riporta ilsussidiario.net