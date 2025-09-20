Brividi per l’omicidio di Antonietta Rocco | svolta shock nelle indagini

Importanti novità emergono nell’inchiesta relativa all’omicidio di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, a Latina. Il caso, che ha suscitato profondo sconcerto nella comunità locale, ha portato al fermo di una donna nell’ambito delle indagini. Cosa è emerso. Il ritrovamento del corpo e gli interventi delle autorità. La tragica scoperta è avvenuta nella mattina di venerdì 19 settembre 2025, quando la nuova badante, di origine straniera, ha dato l’allarme dopo aver trovato Antonietta Rocco senza vita sul proprio letto, immersa in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Tvzap.it

