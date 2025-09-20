Bremer verso la panchina | turno di riposo per il brasiliano Tudor ha già scelto il suo sostituto Chi giocherà al suo posto a Verona

Bremer verso la panchina, Tudor sceglie il turnover per il brasiliano: oggi a Verona tocca a Gatti al centro, con Kalulu a destra e Kelly a sinistra. Turnover doveva essere e turnover sarà. Per la sfida di oggi pomeriggio contro l’ Hellas Verona, Igor Tudor ha sciolto le riserve e, come ampiamente previsto, ha deciso di concedere un turno di riposo al leader della sua difesa, Gleison Bremer. Il gigante brasiliano, dopo aver tirato la carretta per quattro partite consecutive tra campionato e Champions League, si accomoderà in panchina per rifiatare e ricaricare le energie. Al suo posto, come riporta Tuttosport, il tecnico della Juventus è pronto a lanciare una retroguardia per certi versi inedita, ma che offre ampie garanzie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

