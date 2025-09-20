Bremer spaventa la Juve dopo il match di Verona | non gioca per riposare fa preoccupare nel defaticante

Il pareggio con l'Hellas non è l'unica nota stonata per la Juventus. A preoccupare è stato Gleison Bremer, rimasto a riposo contro il Verona e apparso in difficoltà nel defaticante. Le immagini hanno fatto il giro dei social, alimentando i timori dei tifosi.

Probabile formazione vs Inter Probable lineup vs Inter Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic Conceicao non recupera, out dai convocati

Non se ne parla perché l'asta non l'ha fatta ancora nessuno eh, ma segnalo Bremer 6.5 su fantacalcio quando lo statistico gli dà 7.5. I soliti. #JuveParma

Il derby d'Italia è della Juve: Inter battuta 4-3; La Juve parte bene: le sensazioni di Tudor, Yildiz, David e Bremer Streaming | IT; Juventus-Parma 2-0, David e Vlahovic regalano i tre punti ai bianconeri: tabellino e highlights.

Verona-Juventus, Bremer a terra nel post partita: che cosa è successo - Il difensore brasiliano ha subito destato qualche timore, ma le sue condizioni fisiche non sembrano preoccupanti.

Il Verona spaventa la Juventus, Orban risponde a Conceicao: solo un pari per Tudor - I bianconeri non proseguono le striscia di vittorie e recriminano per il rigore agli scaligeri