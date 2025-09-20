Brancaleone project in concerto a Evò ce Esù visioni 2025
La Rassegna cinematografica Evò Ce Esù Visioni, l'evento dedicato al cinema delle lingue nascoste della Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, chiude la sua 11^ edizione con la musica di Brancaleone Project, l’ensemble formato da Giuseppe Spedicato al basso tuba, Rocco Nigro alla fisarmonica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: brancaleone - project
Laboratorio Urbano GOS Giovani Open Space. . ?GRANDISSIMO SUCCESSO CON IL CONCERTO:"GRADISCA BRANCALEONE PROJECT"? ?Il concerto di ieri sera è stato travolgente! Con suoni, colori, sensazioni e vibrazioni che hanno fatto prov Vai su Facebook
Domenica 21 settembre 2025 Ultimo giorno con Evò ce Esù Visioni – Megacicli di Barletti e concerto dei Brancaleone Project - Si conclude domenica 21 settembre la 11^ edizione la rassegna cinematografica Evò ce Esù Visioni Incontri di confine tra visi e parlate, ... Riporta corrieresalentino.it