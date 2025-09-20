Brancaleone project in concerto a Evò ce Esù visioni 2025

La Rassegna cinematografica Evò Ce Esù Visioni, l'evento dedicato al cinema delle lingue nascoste della Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, chiude la sua 11^ edizione con la musica di Brancaleone Project, l'ensemble formato da Giuseppe Spedicato al basso tuba, Rocco Nigro alla fisarmonica.

Domenica 21 settembre 2025 Ultimo giorno con Evò ce Esù Visioni – Megacicli di Barletti e concerto dei Brancaleone Project - Si conclude domenica 21 settembre la 11^ edizione la rassegna cinematografica Evò ce Esù Visioni Incontri di confine tra visi e parlate

