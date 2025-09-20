Bournemouth-Newcastle domenica 21 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bournemouth contro Newcastle, Andoni Iraola contro Eddie Howe, il tecnico inglese che ha scritto pagine di storia calcistica nella South Coast. Lo spagnolo, che potrebbe anche fare meglio di lui se ne avrà il tempo, però per il momento si è rivelato un avversario molto difficile visto che nei quattro scontri diretti tra i due . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bournemouth newcastle domenica 21 settembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Bournemouth-Newcastle (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: bournemouth - newcastle

Calcio estero, weekend 19-21 settembre: in Premier c'è Arsenal-City, in Ligue 1 si gioca 'Le Classique'; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Live Bournemouth - Newcastle - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/09/2025.

bournemouth newcastle domenica 21Pronostico Bournemouth-Newcastle 21 Settembre 2025: 5ª Giornata di Premier League - Newcastle Utd in Premier League si svolge domenica 21 settembre 2025 alle 15:00 al Vitality Stadium: analisi, quote e opzioni di scommesse per un match che vede i Cherrie ... Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Bournemouth Newcastle Domenica 21