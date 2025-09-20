Botte e minacce alla moglie e se la figlia sbagliava i compiti finiva con la testa nel water | condannato

Tre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie e la figlia, con minacce, violenze fisiche e psicologiche per oltre dieci anni.La Procura di Perugia ha ricostruito una storia fatta di violenze continue, le frasi ingiuriose, minacce con la mazza da baseball, rapporti sessuali non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: botte - minacce

