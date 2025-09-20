Borseggiatrici fermate | 130 Borseggiatrici in carcere | 0

Le novità introdotte dalla «prediletta» del presidente Mattarella hanno svuotato le carceri ma hanno pure impedito di farci entrare chi delinque. Adesso i malviventi si sentono talmente al sicuro che passano all’offensiva e denunciano chi intralcia il loro «lavoro». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Borseggiatrici fermate: 130. Borseggiatrici in carcere: 0

Borseggiatori a Venezia, prese 130 ladre da inizio anno: nessuna di loro è in carcere. Il bilancio della polizia locale - Vedere che a derubare turisti e cittadini sono sempre le stesse facce, quelle denunciate e fermate decine di volte e sempre a piede libero è frustrante.

