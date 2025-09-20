Borderlands 4 seminare il caos su Kairos

Quando giochiamo a un capitolo della serie Borderlands ci aspettiamo di immergerci in un caos costante, fatto da piogge di pallottole di ogni genere ed esplosioni incessanti. Borderlands 4 non poteva deludere le aspettative di una formula che ha determinato il successo della saga. Il titolo, sviluppato da GearBox, tuttavia, si concede anche il lusso di introdurre nuovi elementi che hanno reso il nostro viaggio per Kairos intrigante sotto ogni aspetto. Gita su Kairos. Idolatra Sol visto in uno scorcio notturno di Borderlands 4 – Gearbox Quello di Borderlands 4, come sempre, è un mondo spietato e carico di insidie. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Borderlands 4, seminare il caos su Kairos

