Boom di visite alla biblioteca comunale di Terricciola | più che raddoppiati gli accessi

Una comunità che legge è una comunità che vive, che si muove e che cresce. E a Terricciola si legge sempre di più grazie alla biblioteca comunale. Lo dicono i dati: nei primi otto mesi del 2025 si sono registrati 1.122 accessi, più del doppio rispetto ai 493 dello stesso periodo del 2024. Una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: boom - visite

Mercatino dei libri usati. Visite boom all’apertura: "Grande opportunità per abbattere i costi"

Boom Napoli, non solo Beukema: visite mediche prenotate

Boom Napoli, altro colpo per Conte: pronte le visite mediche

Boom di presenze a Castello Benelli quest’estate! ? “Abbiamo più che raddoppiato le presenze rispetto all’anno scorso: ogni giovedì sera tra le cento e le duecento persone per le visite guidate, altrettante per i concerti a lume di candela o le serate di cine Vai su Facebook

Salerno, il Giardino della Minerva ha sempre più appeal: boom di visite di crocieristi https://salernonotizie.it/2025/09/04/salerno-il-giardino-della-minerva-ha-sempre-piu-appeal-boom-di-visite-di-crocieristi… - X Vai su X

Boom di visite alla biblioteca comunale di Terricciola: più che raddoppiati gli accessi; Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino: bilancio dei primi sei mesi, boom di utenti e nuovi progetti; La Biblioteca di San Giorgio si rinnova. Boom dei più piccoli, snobbati i computer.

San Cipriano, boom di visite in biblioteca - Cultura e sostegno dei cittadini: sono le parole d’ordine dell’amministrazione del Comune di San Cipriano Po che ha registrato grande affluenza nella sua biblioteca. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Biblioteca comunale: "Boom di libri in prestito e iscritti in crescita" - L’assessora alla Cultura Tozzetti: "Il trend è positivo, legame forte con la città". lanazione.it scrive