Boom di furti sulla linea 11 | Turisti ’prede’ preferite Danno anche per gli hotel

di Lorenzo Muccioli Non è ancora chiusa la stagione estiva e a Rivazzurra si torna a parlare della solita, vecchia storia: ladri che approfittano della folla e dei turisti stipati sulla linea 11, il bus che attraversa la riviera per portare vacanzieri e residenti in centro città. A denunciare l’ennesimo episodio è Patrizia Balducci, titolare dell’hotel San Francisco, esasperata da una situazione che si ripete ogni anno. "Ancora per l’ennesima volta i miei clienti vengono derubati sulla linea dell’11!" racconta senza nascondere rabbia e frustrazione. "Li ho accompagnati dai carabinieri per sporgere denuncia ma purtroppo mi hanno detto che non c’è molto che si possa fare! Ma è mai possibile che non ci sia niente che possa funzionare in Italia?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rimini, l'agente anti scippo fa 173: sventato furto sull'autobus della linea 11 - Il derubato è un 79enne Carabiniere in pensione, in vacanza a Rimini.