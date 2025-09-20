Boom di aperture flop di presenze Il paradosso dei B&B nel Giubileo di Roma

Il Giubileo dei b&b non è andato come sperato e, dopo mesi di crescita fino a saturazione del mercato romano, iniziano le chiusure, soprattutto in periferia. A riferirlo è Albaa, l’associazione di categoria, a RomaToday. I pellegrini non sono propriamente turisti, hanno tempi di permanenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: boom - aperture

Un centro che ha gusto. Boom di nuovi locali. Il food traina le aperture. La mappa delle novità

Imprese, ottime notizie: boom di aperture nel secondo trimestre. Volano le realtà femminili

Centri estetici, a Padova è boom di aperture: il 30% in più in cinque anni

Boom di aperture, flop di presenze. Il paradosso dei B&B nel Giubileo di Roma https://ift.tt/bTdfCUS - X Vai su X

https://www.radiodigiesse.net/boom-di-presenze-per-lapertura-del-settembre-rendese-noemi-infiamma-via-rossini/ Vai su Facebook

Roma e il Giubileo: niente folla né caos, il vero boom per il turismo atteso dal 2026; Ferragosto, record di turisti a Roma: crescita del 5% rispetto allo scorso anno. E il lusso traina il settore; Le Olimpiadi del grandeur sono un mezzo flop turistico.

Boom di aperture, flop di presenze. Il paradosso dei B&B nel Giubileo di Roma - Crescita fuori controllo, domanda inferiore alle aspettative e strutture poco collegate: molti gestori riconvertono gli alloggi o chiudono. Segnala romatoday.it

Macerata, boom di presenze per la rete museale: stranieri in aumento - MACERATA Quello di quest’anno sarà anche il Natale della cultura, con un ricco programma di proposte di qualità che si legano alla tradizione e alla storia della città. Da corriereadriatico.it