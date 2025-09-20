Bonus ai dipendenti regionali in Sicilia | Schifani frena sulle mance

Un nuovo bonus per i 10.032 funzionari della Regione. Varrà fra i 400 e i 1.000 euro lordi all’anno e sarà erogato in un’unica soluzione insieme al salario accessorio, di fatto rendendolo più ricco. È questa la traduzione di un emendamento molto tecnico che il governo ha scritto ieri e che verrà presentato nei prossimi giorni in commissione Bilancio all’Ars per essere inserito nella manovra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

