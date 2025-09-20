Bonus ai dipendenti regionali in Sicilia | Schifani frena sulle mance
Un nuovo bonus per i 10.032 funzionari della Regione. Varrà fra i 400 e i 1.000 euro lordi all’anno e sarà erogato in un’unica soluzione insieme al salario accessorio, di fatto rendendolo più ricco. È questa la traduzione di un emendamento molto tecnico che il governo ha scritto ieri e che verrà presentato nei prossimi giorni in commissione Bilancio all’Ars per essere inserito nella manovra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: bonus - dipendenti
Contro i trolley irregolari un bonus da 80 euro, la spinta di Ryanair ai dipendenti: «In due anni abbassiamo le tariffe»
Bonus figli dipendenti 2025, a chi spetta la detrazione fiscale di 950 euro?
Busta paga NoiPA con i bonus dei dipendenti pubblici: le novità di luglio 2025
Bonus di 400 euro ai dipendenti per la scuola dei figli e 3 mila euro per ogni nato: il piano Sparco - X Vai su X
Bonus Cicogna 2025: online il bando di concorso - scadenza 31 ottobre 2025 È stato pubblicato il bando di concorso “Bonus Cicogna” 2025 in favore dei bambini nati o adottati nel 2024, figli di: - dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e di dipendenti iscritti Vai su Facebook
Bonus extra ai regionali, sì all’intesa da 14 milioni di euro; Ok dall'Ars alla manovra quater, Schifani: «Varate misure per mezzo miliardo di euro»; Sicilia in continuo calo demografico, arriva il bonus nascite 2025: fino a settemila euro per ogni nucleo familiare.
Bonus ai dipendenti regionali in Sicilia: Schifani frena sulle "mance" - 000 euro lordi all’anno e sarà erogato in un’unica soluzione insieme al salario accessorio, di fatto rendendolo più ricco. Riporta msn.com
Contratto dei dipendenti regionali, l’Aran avvia le trattative - PALERMO – Ultime curve prima dell’avvio della contrattazione tra Aran Sicilia e sindacati per il rinnovo del contratto 2022/2024 dei dipendenti della Regione Siciliana. Lo riporta livesicilia.it