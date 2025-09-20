Bomba nella macchina di un finanziere | condannata l' ex moglie
Il gip di Napoli Federica de Bellis, accogliendo le richieste dalla procura partenopea (pm Maurizio De Marco), ha condannato a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone per il tentato omicidio, con una bomba, dell'ex marito, il maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, che si è salvato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
