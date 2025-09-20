Bologna rimonta da brividi | Orsolini segna al 99’ e abbatte il Genoa

Sportface.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Dall’Ara finisce 2-1: Ellertsson illude i rossoblù liguri, rispondono Castro e l’attaccante emiliano dagli undici metri Il Bologna esulta allo scadere in una sfida che sembrava ormai destinata al pari. Nella 4ª giornata di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano ribalta il Genoa e conquista tre punti preziosi grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini al minuto 99. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bologna - rimonta

Baseball: Bologna completa la rimonta, batte il Big Mat Grosseto e vola in semifinale

Calcio: Bologna festeggia la prima vittoria, Parma rimonta e agguanta l’Atalanta

Il Bologna rimonta il Genoa, decide Orsolini su rigore al 99?: espulso Vieira per proteste

Di Canio emozionato: “Immagini che mi fanno rimanere innamorato di questo sport meraviglioso”; Bologna, rimonta da brividi: Orsolini segna al 99’ e abbatte il Genoa; Decide Orsolini all'ultimo, il Bologna vince in rimonta tra le proteste: 2-1 al Genoa.

bologna rimonta brividi orsoliniSerie A - Bologna-Genoa 2-1: noia per un'ora, poi lampo di Ellertson, e la rimonta targata Castro e Orsolini, su rigore (più che discusso) al 99' - Dopo 12' di recupero, un guizzo di Castro e un rigore più che discusso su un tocco di braccio dubbio in area di Valentin Carboni, il Bologna rimonta ... Scrive eurosport.it

Orsolini dal dischetto decide Bologna al 99': battuto il Genoa in rimonta 2-1 - 1 contro il Genoa grazie ad un rigore al 99' per tocco di mano di Carboni (controllato al Var dall'arbitro Collu dopo un lungo ceck che poi spiega che il giocatore ha ... Riporta firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Rimonta Brividi Orsolini