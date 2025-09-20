Bologna Orsolini annienta il Genoa al 99esimo | al Dall' Ara finisce 2 a 1
Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha annunciato restrizioni alla stampa con cui si chiede ai reporter di impegnarsi a non rivelare nessuna informazione che non sia stata autorizzata e si limitano i movimenti dei giornalisti accreditati all'interno di quello che Donald Trump è tornato a chiamare "il dipartimento della Guerra". Le nuove linee guida, contenute in un memo distribuito ai media, richiedono che i giornalisti firmino una dichiarazione giurata in cui si impegnano al loro rispetto. I reporter che si rifiutano di firmare, o che violeranno le regole, perderanno l'accredito. Nel memo si afferma che il Pentagono "rimane impegnato alla trasparenza per promuovere responsabilità e fiducia pubblica", ma si aggiunge che "le informazioni devono essere approvate per la diffusione da un funzionario preposto, anche se non sono classificate". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bologna - orsolini
Bagno di folla per Orsolini a Rotella: «Un'emozione che vale più di un gol». Tifosi arrivati anche da Bologna e Mantova per conoscere la casa del calciatore
Bologna, il raduno a Casteldebole. Cori per Orsolini e Immobile. Gelo e insulti isolati per Beukema. La carica dei trecento a cena
Bologna, da Orsolini a Lucumì ecco tutti i nomi da blindare per i rossoblù
Rigore al 99’ di Orsolini, così il Bologna ha beffato il Genoa - X Vai su X
#Bologna, #Orsolini è il leader indiscusso: il numero 7 ha #Signori nel mirino | Il dato strepitoso Vai su Facebook
Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con Var) al Dall’Ara; Bologna, Orsolini annienta il Genoa al 99esimo: al Dall'Ara finisce 2 a 1; Milan, il gol di Luka Modric annienta il Bologna: Allegri espulso nel finale | .it.
Bologna, che sofferenza col Genoa: poi Orsolini la ribalta al 99esimo! - Il Dall'Ara si conferma fortino rossoblù (emiliano), con la squadra di Italiano che prima fatica, va in svantaggio e poi rimonta il match con un gran gol di Castro e la rete su rigore del suo numero 7 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il Bologna vince in rimonta, al 99° Orsolini piega il Genoa - La squadra guidata da Vincenzo Italiano, nel match valido per la 4^ giornata di Serie A, supera 2- Secondo msn.com