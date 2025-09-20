Bologna Orsolini annienta il Genoa al 99esimo | al Dall' Ara finisce 2 a 1

Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha annunciato restrizioni alla stampa con cui si chiede ai reporter di impegnarsi a non rivelare nessuna informazione che non sia stata autorizzata e si limitano i movimenti dei giornalisti accreditati all'interno di quello che Donald Trump è tornato a chiamare "il dipartimento della Guerra". Le nuove linee guida, contenute in un memo distribuito ai media, richiedono che i giornalisti firmino una dichiarazione giurata in cui si impegnano al loro rispetto. I reporter che si rifiutano di firmare, o che violeranno le regole, perderanno l'accredito. Nel memo si afferma che il Pentagono "rimane impegnato alla trasparenza per promuovere responsabilità e fiducia pubblica", ma si aggiunge che "le informazioni devono essere approvate per la diffusione da un funzionario preposto, anche se non sono classificate". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

