Bologna maxi ingorgo dopo la partita | code infinite e traffico in tilt

Bologna, 20 settembre 2025 – Poco prima delle 15 il termometro all’ombra della Torre di Maratona continua a segnare 30 gradi. L’arbitro ha appena assegnato il rigore decisivo, dopo il tocco di mano di un giocatore del Genoa e l’intervento della Var: dentro e fuori lo stadio cala il silenzio. Poi il gol di Riccardo Orsolini, l’esplosione e il boato. La fine della partita, i tre punti, la gioia che solo una vittoria del Bologna all’ultimo minuto, in casa, può regalare. Italiano: “L’abbiamo spuntata ma c’è molto da lavorare. Il rigore? Quelle situazioni sono punibili” In una manciata di secondi dal Gate 9 del Dall’Ara comincia a uscire una transumanza di tifosi in cerca del proprio scooter, perso in quel ginepraio di motorini che ogni sabato o domenica (e nelle calde notti europee) sommerge piazzetta della Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, maxi ingorgo dopo la partita: code infinite e traffico in tilt

In questa notizia si parla di: bologna - ingorgo

