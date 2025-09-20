Bologna la Var serve il ribaltone | rigore di Orsolini al 99' Genoa beffato

Ellertson al 63' porta avanti la squadra di Vieira, poi risponde Castro. Nel finale traversa di Orsolini, poi in pieno recupero l'episodio che decide la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, la Var serve il ribaltone: rigore di Orsolini al 99', Genoa beffato

Calciomercato Inter, sondaggio nerazzurro per Lucumi ma serve stringere i tempi: c’è concorrenza per il difensore del Bologna

Asllani Inter, c’è distanza sull’ingaggio con il Bologna: serve una rinuncia, cosa filtra

Bologna, ora serve un vero e proprio riscatto! Il piano dei rossoblu per risalire la china

Lucumi adesso è un caso: tra errori e mal di pancia il Bologna studia il ribaltone - Non tanto per l’errore decisivo che ha portato al gol di Wesley a Roma, quanto per ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore e per il ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Diretta/ Bologna Monza Primavera (risultato finale 4-3), memorabile ribaltone emiliano! (9 maggio 2025) - Sarebbe potuta essere una sfida di un’importanza capitale, ma questa classifica in realtà spegne ogni dubio. Si legge su ilsussidiario.net