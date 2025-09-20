Bologna la Var serve il ribaltone | rigore di Orsolini al 99' Genoa beffato

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ellertson al 63' porta avanti la squadra di Vieira, poi risponde Castro. Nel finale traversa di Orsolini, poi in pieno recupero l'episodio che decide la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna la var serve il ribaltone rigore di orsolini al 99 genoa beffato

© Gazzetta.it - Bologna, la Var serve il ribaltone: rigore di Orsolini al 99', Genoa beffato

In questa notizia si parla di: bologna - serve

Calciomercato Inter, sondaggio nerazzurro per Lucumi ma serve stringere i tempi: c’è concorrenza per il difensore del Bologna

Asllani Inter, c’è distanza sull’ingaggio con il Bologna: serve una rinuncia, cosa filtra

Bologna, ora serve un vero e proprio riscatto! Il piano dei rossoblu per risalire la china

Bologna, la Var serve il ribaltone: rigore di Orsolini al 99', Genoa beffato; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su; Mondiale per Club 2029: dove si giocherà la prossima edizione?.

Lucumi adesso è un caso: tra errori e mal di pancia il Bologna studia il ribaltone - Non tanto per l’errore decisivo che ha portato al gol di Wesley a Roma, quanto per ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore e per il ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Diretta/ Bologna Monza Primavera (risultato finale 4-3), memorabile ribaltone emiliano! (9 maggio 2025) - Sarebbe potuta essere una sfida di un’importanza capitale, ma questa classifica in realtà spegne ogni dubio. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bologna Var Serve Ribaltone