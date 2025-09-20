Bologna-genoa verona-juventus e udinese-milan | dove seguire le partite di serie a sabato 20 settembre
La quarta giornata di Serie A si apre con un intenso programma di partite che promettono spettacolo e sfide combattute. Dopo l’anticipo tra Lecce e Cagliari, conclusosi con una vittoria sarda grazie a una doppietta di Belotti, l’attenzione si concentra sui match in programma nel pomeriggio e in serata, con incontri che vedono protagoniste alcune delle squadre più attese del campionato italiano. analisi delle sfide principali della giornata. bologna–genoa (ore 15.00). La partita tra Bologna e Genoa si presenta come uno scontro tra due formazioni che prediligono un gioco basato sulla corsa e sull’uso delle fasce: il confronto potrebbe essere deciso da situazioni di palla inattiva o da azioni costruite sulle ripartenze. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan di oggi in serie A; Pronostici di Serie A | Bologna-Genoa (15) | Verona-Juventus (18) | Udinese-Milan (20.45) | Sabato 20 settembre; Serie A: le probabili formazioni della 4^ giornata.
