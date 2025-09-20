Bologna – Genoa probabili formazioni e dove vederla in tv
Vincenzo Italiano predica calma, che fino a prova a contraria resta la virtù dei forti. Forte come lo scorso anno, sia di testa che di gambe, il suo Bologna fin qui lo è stato solo al Dall’Ara col Como, quando sono arrivati i tre punti: prima e dopo, con Roma e Milan, zero punti, pochissime note liete e tanti rilievi per il taccuino dell’allenatore e del suo staff. "A Milano siamo venuti meno nelle cose che di solito ci vengono meglio – dice Italiano – ovvero nella produzione offensiva, nella capacità di riempire l’area e nella velocità che serve negli ultimi trenta metri". Si chiama rodaggio, ma in Italia non può prescindere dall’unico esercizio che salva i giudizi: muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bologna - genoa
Addio Ngonge: Baroni lo aspetta al Torino, ma spuntano anche Bologna e Genoa
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
Morto Sidio Corradi, bandiera del Genoa e campione d'Italia col Bologna
#SerieA, tabù #Genoa al Dall’Ara da sfatare per il #Bologna. Ultimo successo e precedenti Vai su Facebook
? #SerieAEnilive | Bologna-Genoa così in campo? - X Vai su X
Probabili formazioni Bologna-Genoa: cosa filtra su Miranda e Rowe, rischia Stanciu - Genoa sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 15:00 di sabato 20 settembre 2025. Da fantamaster.it
Bologna-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Gli emiliani cercano il riscatto dopo il brutto ko a San Siro contro il Milan: al Dall'Ara arriva il Grifone di Vieira ... Secondo tuttosport.com