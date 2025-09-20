Bologna – Genoa probabili formazioni e dove vederla in tv

Vincenzo Italiano predica calma, che fino a prova a contraria resta la virtù dei forti. Forte come lo scorso anno, sia di testa che di gambe, il suo Bologna fin qui lo è stato solo al Dall’Ara col Como, quando sono arrivati i tre punti: prima e dopo, con Roma e Milan, zero punti, pochissime note liete e tanti rilievi per il taccuino dell’allenatore e del suo staff. "A Milano siamo venuti meno nelle cose che di solito ci vengono meglio – dice Italiano – ovvero nella produzione offensiva, nella capacità di riempire l’area e nella velocità che serve negli ultimi trenta metri". Si chiama rodaggio, ma in Italia non può prescindere dall’unico esercizio che salva i giudizi: muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

