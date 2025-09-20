Bologna Genoa l’ingenuità di Carboni costa carissimo al Grifone | ecco cos’ha fatto l’ex Inter nei minuti finali
del match del Dall’Ara. Si chiude con una vittoria casalinga la sfida tra Bologna e Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A. Una partita ricca di colpi di scena e momenti di grande spettacolo, che ha visto i padroni di casa imporsi al termine di un confronto combattuto. Il vantaggio del Genoa e la risposta del Bologna. Il vantaggio era arrivato nel secondo tempo grazie al Genoa di Patrick Vieira, allenatore della squadra rossoblù, che aveva trovato il gol al 63? con Ellertsson, bravo a finalizzare una ripartenza e a sorprendere la difesa felsinea. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bologna - genoa
Addio Ngonge: Baroni lo aspetta al Torino, ma spuntano anche Bologna e Genoa
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
Morto Sidio Corradi, bandiera del Genoa e campione d'Italia col Bologna
?Bologna, Italiano dopo la vittoria sul Genoa: "Rigore dubbio? Mi ricorda molto il rigore assegnato alla Roma nella scorsa stagione" #ASRoma #BolognaGenoa #SerieA https://vocegiallorossa.it/interviste/bologna-italiano-dopo-la-vittoria-sul-genoa-rigore-du - X Vai su X
Serie A, in campo Verona-Juventus. Il Bologna la spunta sul Genoa: è 2-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it Vai su Facebook
Serie A - Bologna-Genoa 2-1: noia per un'ora, poi lampo di Ellertson, e la rimonta targata Castro e Orsolini, su rigore (più che discusso) al 99' - Dopo 12' di recupero, un guizzo di Castro e un rigore più che discusso su un tocco di braccio dubbio in area di Valentin Carboni, il Bologna rimonta ... Lo riporta eurosport.it
Pazzesco a Bologna: Genoa avanti, poi magia Castro e rigore Orsolini durante 13' di recupero - Gli emiliani vincono una partita infinita grazie al penalty del talento marchigiano ex Juve. Riporta tuttosport.com