Bologna Genoa l'ingenuità di Carboni costa carissimo al Grifone | ecco cos'ha fatto l'ex Inter nei minuti finali

del match del Dall’Ara. Si chiude con una vittoria casalinga la sfida tra Bologna e Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A. Una partita ricca di colpi di scena e momenti di grande spettacolo, che ha visto i padroni di casa imporsi al termine di un confronto combattuto. Il vantaggio del Genoa e la risposta del Bologna. Il vantaggio era arrivato nel secondo tempo grazie al Genoa di Patrick Vieira, allenatore della squadra rossoblù, che aveva trovato il gol al 63? con Ellertsson, bravo a finalizzare una ripartenza e a sorprendere la difesa felsinea. 🔗 Leggi su Internews24.com

