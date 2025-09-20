Bologna-Genoa 2-1 Orsolini la decide con un rigore al 99’

Bologna, 20 settembre 2025 – Al fotofinish il Bologna batte il Genoa. La sbloccano i ragazzi di Vieira con Ellertsson, reazione rossoblù con Castro ma è in pieno recupero che arriva l’episodio decisivo: il Var richiama Collu al monitor per un tocco di mano di Carboni, è calcio di rigore che Orsolini trasforma al 99’. Skorupski decisivo. Italiano sceglie Bernardeschi alle spalle di Castro, in difesa riposano Lucumi e Zortea. Vieira sceglie Malinovskyi dal 1’ sulla trequarti e conferma Colombo al centro dell’attacco. Bologna che va in gol dopo pochi minuti ma non è valido: segna Castro di testa su cross di Bernardeschi, ma l’argentino era in offside. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

