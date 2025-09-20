Bologna-Genoa 2-1 decide Orsolini su rigore | rimonta con Var al Dall’Ara
(Adnkronos) – Il Bologna vince in rimonta 2-1 sul Genoa allo stadio Dall'Ara. Ospiti in vantaggio con Ellertsson al 64', pareggio di Castro al 74' e gol vittoria al 99' con Orsolini che realizza un rigore concesso dopo il controllo al Var. Con questo successo la squadra di Italiano sale a sei punti mentre la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: bologna - genoa
