In Emilia Romagna il match valido per la 4ª giornata di Serie A Bologna Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Genoa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. BOLOGNA GENOA CRONACA E DIRETTA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Genoa 0-0 LIVE: Fine Primo Tempo al Dall’Ara