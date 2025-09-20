Bologna Genoa 0-0 LIVE | Doppio miracolo di Skorupski

In Emilia Romagna il match valido per la 4ª giornata di Serie A Bologna Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Genoa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. BOLOGNA GENOA CRONACA E DIRETTA LIVE PRIMO TEMPO Primi 45 minuti che vedono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna Genoa 0-0 LIVE: Doppio miracolo di Skorupski

In questa notizia si parla di: bologna - genoa

Addio Ngonge: Baroni lo aspetta al Torino, ma spuntano anche Bologna e Genoa

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

Morto Sidio Corradi, bandiera del Genoa e campione d'Italia col Bologna

SERIE A | In campo Bologna-Genoa DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X

Seconda trasferta in campionato per il Genoa. E secondo sold out nel settore Ospiti. Oggi al Dall’Ara di Bologna ci saranno 2.500 tifosi rossoblù Vai su Facebook

Bologna - Genoa Serie A 2025; LIVE 7' Bologna-Genoa 0-0 Ci prova Malinovskyi ma la palla esce; LIVE Bologna-Genoa (0-0): Skorupski salva su Martin.

LIVE Bologna-Genoa primo tempo (0-0) - Bologna e Genoa si affrontano allo stadio "Dall'Ara" in uno degli anticipi della quarta giornata del campionato di serie A. telenord.it scrive

Serie A, Bologna e Genoa non si fanno male: è 0 a 0 al 45' - 1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Come scrive msn.com