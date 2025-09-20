Bologna che sofferenza col Genoa | poi Orsolini la ribalta al 99esimo!

Bologna, 20 settembre 2025 – Si soffre e non solo per il caldo nel sabato pomeriggio del Dall’Ara in questo anticipo di Serie A ma alla fine la gioia prevale sulla paura. In pieno recupero (al 99’!) il Bologna r ibalta il Genoa e vince 2-1 una gara complicata, non solo per un avversario ostico ma anche per lo svantaggio arrivato in un momento di opacità dei rossoblù. Con i cambi e con l’ostinazione l’hanno vinta i ragazzi di Italiano che salgono così a 6 punti in classifica, bissando il successo casalingo contro il Como. Primo tempo. Subito Bologna in avanti con un lancio lungo di Miranda per Dominguez che va in pressing e guadagna un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, che sofferenza col Genoa: poi Orsolini la ribalta al 99esimo!

In questa notizia si parla di: bologna - sofferenza

Bologna, la dieta musulmana nelle scuole fa infuriare pure gli animalisti: “L’inclusione non può passare attraverso la sofferenza”

Emilia di gol e sofferenza: Orsolini trascina il Bologna, al Tardini Cutrone risponde a Pasalic

Vittoria numero 22 in stagione per Perugia che batte 3-0 Modena nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, non senza qualche sofferenza, e conquista la final four di Bologna Vai su Facebook

Serie A, Bologna-Napoli: al Dall'Ara è 1 a 1 e l'Inter ringrazia - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 00:42; Pinamonti show con doppietta: il Genoa rimonta il Bologna dallo 0-2 e trova un punto d'oro; Bologna, che sofferenza col Genoa: poi Orsolini la ribalta al 99esimo!.

Bologna, che sofferenza col Genoa: poi Orsolini la ribalta al 99esimo! - lob morbido lancia Orsolini, il numero 7 controlla e fa a sportellate, perde contatto con la palla finendo per allargarsi troppo e a quel punto la conclusione strozzata è facile ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Il Bologna vince in rimonta, al 99° Orsolini piega il Genoa - La squadra guidata da Vincenzo Italiano, nel match valido per la 4^ giornata di Serie A, supera 2- Da laprovinciacr.it