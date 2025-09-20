Bologna blitz della Polizia in Bolognina | arrestato pusher con decine di dosi di crack

Un uomo nigeriano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bologna per spaccio di crack e cocaina nel quartiere Bolognina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bologna blitz della polizia in bolognina arrestato pusher con decine di dosi di crack

