Bologna blitz della Polizia in Bolognina | arrestato pusher con decine di dosi di crack

Un uomo nigeriano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bologna per spaccio di crack e cocaina nel quartiere Bolognina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, blitz della Polizia in Bolognina: arrestato pusher con decine di dosi di crack

Diplomi facili, blitz anche in Campania: la Guardia di Finanza di Nola aiuta i colleghi di Bologna a smascherare il sistema C'è, come di consueto, la Campania a fare da tassello importante di un meccanismo che prometteva maturità "facili e veloci" agli studenti

