Boccaleone torna l’idea del sottopasso Il Comune | Si valutino tutte le ipotesi

Ecodibergamo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOBILITÀ. La passerella alta 10 metri è giudicata troppo impattante, nuovo confronto con i residenti. Valesini: «Disponibili a ragionare». Ma il Comitato chiude: «Non lo vogliamo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

boccaleone torna l8217idea del sottopasso il comune si valutino tutte le ipotesi

© Ecodibergamo.it - Boccaleone, torna l’idea del sottopasso. Il Comune: «Si valutino tutte le ipotesi»

In questa notizia si parla di: boccaleone - torna

Boccaleone, torna l’idea del sottopasso. Il Comune: «Si valutino tutte le ipotesi» - Si torna a parlare di un sottopasso a Boccaleone per garantire un secondo attraversamento ciclopedonale da una parte all’altra del quartiere, che tra qualche mese - Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Boccaleone Torna L8217idea Sottopasso