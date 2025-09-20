Boateng si ritira dal calcio giocato | il difensore tedesco appende gli scarpini al chiodo a 37 anni ecco l’annuncio sui social
Boateng si ritira dal calcio giocato: appesi gli scarpini al chiodo a 37 anni, l’annuncio sui social che ha permesso di apprendere la notizia. Un altro campione del mondo appende gli scarpini al chiodo. A 37 anni appena compiuti, Jérôme Boateng ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Con un breve ma toccante messaggio sui suoi canali social, il difensore tedesco ha deciso di chiudere una carriera importante, che lo ha visto trionfare ai massimi livelli con il club e con la Nazionale. L’annuncio social: “È il momento”. « Famiglia. Amici. Fans. È il momento ». Poche parole, che accompagnano un video emozionale, con cui il campione del mondo 2014 ha comunicato la sua decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dal Mondiale alle accuse, Boateng si ritira: "Mai picchiato una donna, ora voglio allenare"
