Blocco temporaneo sull’A16 tra Baiano e Tufino | mezzo in fiamme traffico deviato
Poco dopo le ore 13:45, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baiano e Tufino in direzione Napoli a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 25.Intervento dei Vigili del Fuoco e gestione dell’emergenzaIn corso le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
