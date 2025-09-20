Blocchiamo tutto | sciopero del 22 settembre la Toscana si mobilita per Gaza I settori interessati
Firenze, 20 settembre 2025 – Firenze si prepara allo sciopero generale di lunedì 22 settembre. A proclamarlo è l’Usb, l’Unione sindacale di base, che ha raccolto “l’appello internazionale a fermare il genocidio in corso a Gaza e a difendere la Freedom Flotilla, la missione umanitaria che tenta di rompere l’assedio imposto da Israele al popolo palestinese”. La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, compresa la sanità, e durerà l’intera giornata. Negli ospedali e nei presidi sanitari saranno comunque garantite le prestazioni d’urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
