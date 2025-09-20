Blitz in un negozio di frutta | dipendente trovato in possesso di hashish

Gli agenti di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Battipaglia, retta dal vice comandante tenente Domenico Di Vita e Maresciallo Capo Maurizio Mastrolia, hanno controllato il dipendente di un negozio di prodotti ortofrutticoli. Quando gli agenti hanno avuto certezza di coglierlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

