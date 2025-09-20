Blitz dei Carabinieri | arrestato 32enne sequestrata ketamina cocaina e hashish

Nel pomeriggio del 18 settembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un cittadino italiano di 32 anni, domiciliato in città, ritenuto gravemente indiziato di plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

