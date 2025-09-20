Blatte e accumuli di sporco chiusi due ristoranti a Pisa Sequestrati 180 kg di alimenti
Pisa, 20 settembre 2025 – Blatte nelle trappole di cattura, accumuli di sporco e residui di lavorazione misti a unto sui pavimenti e sulle attrezzature da cucina. Per questo i carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie. Lo scorso 16 settembre, i militari hanno provveduto all’ispezione e ravvisato anche delle irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l'abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l'immediata chiusura del locale e la sospensione dell'attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: blatte - accumuli
Telesveva. . Foggia, rifiuti, topi e blatte in corso Roma: nella zona cittadini esasperati ma anche chi la prende con ironia #puglia #foggia #topi #rifiuti #protesta #attualità Vai su Facebook
Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti; Sporco e blatte nel ristorante a Pisa: attività sospesa, bloccati 180 chili di alimenti; Chiusi 2 ristoranti in provincia di Pisa per blatte e sporco.
Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti - I carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa ... Segnala lanazione.it
Scarsa igiene in cucina e nei locali, chiusi due ristoranti in provincia di Pisa - Proseguono i controlli dei Nas di Livorno che hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli Estate Tranquilla, portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provinc ... Da msn.com