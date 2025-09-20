blatte e accumuli di sporco chiusi due ristoranti a pisa sequestrati 180 kg di alimenti

Pisa, 20 settembre 2025 – Blatte nelle trappole di cattura, accumuli di sporco e residui di lavorazione misti a unto sui pavimenti e sulle attrezzature da cucina. Per questo i carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie. Lo scorso 16 settembre, i militari hanno provveduto all’ispezione e ravvisato anche delle irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l'abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l'immediata chiusura del locale e la sospensione dell'attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

