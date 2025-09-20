Black Rabbit spiegazione del finale | cosa succede a Vince e Jake?

Black Rabbit è un thriller criminale, ma dietro il caos racconta soprattutto di famiglia, amore e lealtà. La miniserie Netflix, uscita il 18 settembre, segue due fratelli la cui discesa nel mondo criminale di New York mette a rischio le loro vite e il ristorante che li unisce. Jake ( Jude Law ) è un ristoratore di successo, mentre Vince ( Jason Bateman ) è un tossicodipendente con un passato di errori. Insieme avevano fondato il Black Rabbit, ma l’irresponsabilità di Vince lo aveva allontanato dall’attività. Cosa succede prima del finale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it